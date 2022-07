Giovannini: “Entro un anno faremo un salto nella digitalizzazione dei porti”

Luglio 11, 2022

Al Forum MedPorts, tenutosi giovedì 7 e venerdì 8 luglio, era presente anche il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che ha sottolineato l’importanza dell’investimento nella digitalizzazione: “Stiamo facendo un investimento sulla creazione di una piattaforma logistica nazionale dopo tanti anni di freno su questo settore. In più, insieme alla agenzia delle dogane, stiamo lavorando sulla creazione di uno sportello unico per la documentazione che consentirà agli armatori, ai comandanti, alle autorità portuali di scambiarsi informazioni, evitando di dover mandare la stessa documentazione più di una volta