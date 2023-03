Giro d’Italia, Doris (Mediolanum): “Passione per ciclismo trasmessa da mio padre”

Marzo 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione dell’evento con il quale Banca Mediolanum ha annunciato di aver rinnovato la storica sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia avviata nel 2003, Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum ed Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup, hanno presentato, la nuova Maglia Azzurra per il prossimo Giro d’Italia. A margine della conferenza, Massimo Doris ha parlato della grande passione per il ciclismo, trasmessagli dal padre Ennio, fondatore di Banca Mediolanum, e dell’importanza di questa sponsorizzazione.