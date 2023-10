Gis 2023, al via la 9a edizione delle giornate italiane del sollevamento

Ottobre 5, 2023

Al via a Piacenza Expo la nona edizione del Gis, la kermesse organizzata da Mediapoint & Exhibitions interamente dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, del lavoro in quota, della movimentazione industriale e portuale e dei trasporti eccezionali. 14 mila preregistrazioni, 432 espositori in rappresentanza di quasi 500 brand e il 44% in più di aziende estere rispetto all’edizione precedente. Questi i primi numeri che fotografano l’edizione 2023 delle giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali. Al taglio del nastro inaugurale hanno partecipato Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza; Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions e organizzatore del Gis; Claudio Bassanetti, vice presidente di Confindustria Piacenza e Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo.