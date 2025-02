«Git modello virtuoso per qualità e turismo sostenibile», sindaco di Grado (GO) Corbatto premia stagione 2024

4 Febbraio 2025

«Git è un modello virtuoso di collaborazione che punta ad un turismo sostenibile e qualità. La stagione balneare è frutto di lavoro sinergico. Le spiagge sono un patrimonio da conservare e preservare». Così così il sindaco di Grado (GO), Giuseppe Corbatto, intervenuto oggi, 3 febbraio 2025, alla presentazione del bilancio 2024 della Grado Impianti Turistici e della Stagione 2025. Per Corbatto «la collaborazione, anche se all’interno delle competenze di ognuno, è fondamentale per la buona crescita del comparto. Spero che per il futuro si possa coinvolgere sempre più attivamente quella Grado che lavora silenziosamente, composta da volontari e dalle tante associazioni presenti nel territorio comunale».