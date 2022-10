Giuffrida, “Implementare le collaborazioni per ampliare la copertura contro l’Herpes Zoster”

Settembre 30, 2022

“La vaccinazione è veramente importante perché riesce ad evitare un gran numero di casi di Herpes Zoster e soprattutto di nevralgia posterpetica, per questo le collaborazioni possibili devono essere tutte implementate: la collaborazione fra medico igienista, medico di medicina generale, specialisti e ospedalieri, perché abbiamo di fronte una platea di soggetti vaccinabili molto ampia. L’obiettivo è promuovere la vaccinazione e anche, in alcuni casi, effettuare la vaccinazione nelle sedi dei professionisti coinvolti”. Così Sandro Giuffrida, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria in occasione del Congresso Siti di Padova.