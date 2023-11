Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, a 5 giorni scomparsa ancora nessuna traccia

Novembre 16, 2023

Ancora nessuna traccia di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi sabato scorso da Marghera (Venezia). La targa dell’auto del giovane è stata registrata per l’ultima volta in direzione Austria. La 22enne era pronta per partire per Reggio Emilia. Sequestrati i pc dei due giovani per qualche indizio utile.