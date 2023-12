Giulia Cecchettin, laurea alla memoria il 2 febbraio a Padova

Dicembre 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il Senato accademico dell’Università di Padova ha approvato la delibera che conferisce la laurea alla memoria in Ingegneria biomedica per Giulia Cecchettin, la studentessa “vittima di un efferato femminicidio pochi giorni prima della discussione di tesi”. La consegna del diploma di laurea ai familiari avverrà durante una cerimonia che si terrà venerdì 2 febbraio 2024, i cui dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.