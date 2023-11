Giulia Cecchettin, procuratore Venezia: “Quadro omicidio non ancora completo”

Novembre 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Stiamo valutando tutti i fatti non abbiamo ancora tutto il quadro completo. Dobbiamo rispondere ai fatti, non alle nostre ipotesi”. Lo spiega il procuratore di Venezia Bruno Cherchi a chi chiede dettagli sull’omicidio di Giulia Cecchettin per il cui delitto è stato arrestato in Germania l’ex fidanzato Filippo Turetta. Il capo della procura sottolinea come si tratti di “un’imputazione ancora provvisoria”.