Giugno 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ stato eseguito il fermo di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che questa notte ha confessato l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. “Si tratta di femminicidio”, ha detto il procuratore aggiunto Letizia Mannella, durante la conferenza stampa convocata alla procura di Milano dopo il fermo dell’uomo.