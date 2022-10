Ottobre 20, 2022

“Il Comitato regionale golf Lazio e Umbria è convinto che attraverso la spinta del DMO riusciremo a promuovere il movimento sportivo e di veicolare i valori sani della qualità della vita, riuscendo ad aumentare sia il numero dei praticanti ma anche dei turisti nella nostra Regione”. Lo ha detto Paolo Giuntarelli, Vicepresidente del Comitato Regionale golf Lazio e Umbria, durante l’evento dedicato al golf, tenutosi ai Fori di Traiano a Roma.