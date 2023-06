Giugno 15, 2023

Il governo accelera sulla riforma della giustizia, il Cdm si riunisce alle 18 per dare il via alla prima parte della riforma voluta dal ministro Nordio. Obiettivo, aumentare le garanzie per chi è indagato. In arrivo l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e una stretta sulle intercettazioni.