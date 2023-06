Giustizia, Mattarella: ‘serve senso responsabilità’

Giugno 15, 2023

“È un compito altissimo quello che tra qualche mese sarete chiamati a svolgere, nelle sedi che avete appena scelto”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio a Palazzo del Quirinale. “Da giudici o da pubblici ministeri – afferma – dovrete prendere decisioni che incidono sulla vita delle persone, talvolta anche in maniera drammatica. Occorre che tale consapevolezza, accompagnata da un alto senso di responsabilità, vi guidi sempre nell’attività decisionale”.