Gennaio 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

La premier Giorgia Meloni ribadisce la sua “piena fiducia” nel ministro della Giustizia Nordio attraverso una nota: “Spiace deludere ma il clima nel Cdm è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con Palazzo Chigi”. La presidente del Consiglio e il Guardasigilli si incontreranno in settimana per definire il cronoprogramma delle iniziative.