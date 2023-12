Giustizia, Nordio: “Separazione carriere non è vulnus democrazia”

Dicembre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Quando sento dire che la separazione carriere porterebbe il pm sotto il potere esecutivo o che sarebbe un vulnus per la democrazia mi viene da sorridere perché questa interscambiabilità dei ruoli, di giudice, pm e avvocato è in vigore nei Paesi che sono stati la culla della democrazia, come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al Congresso nazionale forense.