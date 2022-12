Dicembre 16, 2022

In occasione del 77° congresso della Società Oftalmologica Lombarda, Luca Rossetti, professore ordinario Università degli studi di Milano e direttore clinica oculistica Ospedale San Paolo, ha spiegato in cosa consiste il glaucoma, quali sono le fasce di popolazione più esposte al rischio di sviluppare questa malattia oculare e quali sono i passi da compiere per una efficace prevenzione.