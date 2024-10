Global Welfare Summit, Massagli (Aiwa): “Si deve affermare un’idea corretta di fare welfare aziendale” 

23 Ottobre 2024

“Noi da quando siamo nati interloquiamo con la politica e con le parti sociali per far sì che si affermi un’idea corretta di fare welfare aziendale. Il motivo per cui i vantaggi fiscali contributivi sono concessi è per il valore sociale dei beni e dei servizi di welfare. Questa è anche una direttiva per il futuro”. Lo afferma Emmanuele Massagli, presidente di Aiwa, a margine del ‘Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia, in svolgimento a Villa Miani a Roma, organizzato da Italian Welfare e patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.