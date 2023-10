Ottobre 2, 2023

“La Ryder Cup rappresenta una grande occasione per attrarre turisti da tutto il Medio Oriente, dato che in Oman ci sono molti appassionati di golf che, vivendo una sorta di tour permanente in giro per il mondo, sicuramente giungeranno a Roma per godersi lo spettacolo e apprezzare i beni culturali e gastronomici propri dell’Italia” queste le dichiarazioni di Nazar Al-Said, ambasciatore del Sultanato dell’Oman, a margine dell’evento “Italy Best Golf Night After Ryder Cup 2023”.