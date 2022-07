Golf: nasce Italy Best Golf, alleato del turismo italiano in vista della Ryder Cup 2023

Luglio 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Ryder Cup che Roma ospiterà nel 2023 è il terzo evento sportivo nel mondo per popolarità e risonanza mediatica dopo i Mondiali di calcio e le Olimpiadi. Secondo le proiezioni si potrebbe arrivare fino ad 1 miliardo di fatturato turistico in più nel post Ryder Cup. A questo scopo nasce Italy Best Golf la piattaforma che permette ai turisti golfisti di tutto il mondo di organizzare la propria vacanza golf in Italia garantendo un’offerta completa che rimarrà negli anni per soddisfare questo segmento turistico destinato a crescere dopo il 2023.