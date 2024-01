Google, in arrivo nuovi licenziamenti

Gennaio 15, 2024

Your browser does not support the video tag.

Dopo Amazon, anche Google è in procinto di tagliare posti di lavoro. Il colosso high tech ha annunciato di aver eliminato “alcune centinaia di ruoli” in ciascuna delle sue divisioni hardware, ingegneria e Google Assistant; allo stesso tempo ha annunciato la riorganizzazione delle squadre di Devices & Services responsabili dell’hardware di Pixel, Nest e Fitbit. Complessivamente gli esuberi potrebbero arrivare a circa 1.000 posizioni, secondo quanto riporta il sito The Verge.