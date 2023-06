Giugno 1, 2023

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è intervenuto a margine della presentazione dell’ottavo bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo da parte del Gruppo A2A, che ha fatto un resoconto delle prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio durante il 2022 e ha illustrato i piani di attività previsti per il futuro.