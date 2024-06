Gornati (Trenord): “ai dipendenti monitoraggio di medicina preventiva”

18 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo attuato un sistema di monitoraggio di medicina preventiva, fringe benefit che l’azienda offre con il welfare aziendale, di modo che tutti coloro che vogliano volontariamente partecipare abbiano la possibilità di fare un check up nell’arco dell’anno per avere una serie di verifiche di carattere medico”. Così Roberto Gornati, responsabile Servizio prevenzione e protezione di Trenord, intervenendo in occasione dell’evento intitolato ‘La prevenzione in viaggio. #piùmovimentomenotrombosi’, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con l’associazione Vincere la Trombosi presso la sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia a Milano.