Gorno Tempini (Cdp): “Sostenibilità parte integrante della nostra anima operativa”

Novembre 29, 2022

Per Gruppo CassaDepositi e Prestiti la parola sostenibilità non è uno slogan, ma un modo di operare”. Così Giovanni Gorno Tempini, presidente del Gruppo Cdp, Giovani, finanza, sviluppo sostenibile e ESG al centro del Forum Multistakeholder del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, l’evento annuale sui temi ESG dedicato al dialogo e al confronto con la società civile dal titolo “Un futuro da disegnare insieme”, che ha posto al centro dell’agenda le aspettative e i contributi delle giovani generazioni.