Agosto 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Non ho la bacchetta magica ma stiamo creando le condizioni per chi vuole lavorare”, così la ministra Calderone a margine della presentazione del Sistema informativo Inclusione sociale e lavorativa. Dal 1° settembre si potrà presentare domanda “ma non sarà un clic day – rassicura il ministro -, non c’è un problema di esaurimento di risorse”.