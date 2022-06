Giugno 23, 2022

“Il sostegno a Draghi non è in discussione”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte dopo l’addio di Luigi Di Maio ai 5 Stelle. “Non accetto lezioni su atlantismo ed europeismo”, ha aggiunto.

“La scissione, che è il passato e non interessa a nessuno, avviene con una strumentalità politica senza precedenti. E’ una operazione di potere, non politica. Sono contento e tranquillo… Oggi siamo ancora più forti di prima”, ha detto dal canto suo il presidente della Camera Roberto Fico.