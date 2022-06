Giugno 22, 2022

“Il sostegno a Draghi non è messo in discussione…”. E’ quanto ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte. “M5S non più la prima forza in Parlamento? Il Movimento rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica, digitale, beni comuni… Tutti temi che sono la ragione fondamentale del nostro servizio in politica”.