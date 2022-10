Ottobre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“E’ stata una esperienza straordinaria di cui sono molto contento. Finisce in modo molto soddisfacente, con la buona coscienza del lavoro fatto, che è la cosa più importante”. Così Mario Draghi, nel saluto ai giornalisti oggi a Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sulla sua esperienza al governo.