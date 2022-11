Governo, incontro Meloni-sindacati: i temi sul tavolo

Novembre 9, 2022

Si incontreranno oggi, mercoledì 9 novembre, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Sul tavolo la legge di bilancio e gli interventi di emergenza per fare fronte ai rincari dell’energia.

La convocazione da parte del premier Meloni, che chiama al tavolo di palazzo Chigi i leader di Cgil Cisl e Uil, cercherà di aprire così il primo canale di dialogo tra esecutivo e forze sociali per fare il punto sulle maggiori emergenze in campo, energia, inflazione e bassi salari.