Novembre 1, 2022

Chiusa la partita dei sottosegretari il governo di Giorgia Meloni si concentra sulla manovra finanziaria e prepara gli impegni a Bruxelles. Intanto maggioranza e opposizione discutono sulla stretta sui rave e sull’allentamento della restrizioni anti-Covid con i rientro dei sanitari non vaccinati.