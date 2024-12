Governo, Meloni: “Sempre più centrale in numerose dinamiche internazionali”

17 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il Governo italiano è sempre più indicato dagli osservatori internazionali come centrale in numerose dinamiche ed è un cambiamento in positivo che dovrebbe inorgoglire ogni sincero italiano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento alla Camera , in vista del Consiglio europeo.