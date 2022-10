Ottobre 27, 2022

Dal fisco al reddito di cittadinanza passando per il tetto del contante e le pensioni. Sono diversi i cambiamenti in vista nel programma del premier Giorgia Meloni che ieri ha ottenuto anche la fiducia in Senato. “Ereditata un’Italia che non aveva visioni”, ha detto.