Governo, oggi al via XIX legislatura

Ottobre 13, 2022

Inizia oggi la XIX legislatura della Repubblica italiana. Camera e Senato si riuniscono stamattina per la prima seduta che prevede la proclamazione degli eletti e l’elezione dei rispettivi presidenti. Sarà la prima volta in assoluto con un numero ridotto di parlamentari: Palazzo Madama passa da 315 a 200 senatori, Montecitorio da 630 a 400 deputati. Una volta eletti i presidenti di Camera e Senato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrà iniziare le consultazioni per la formazione del nuovo governo.