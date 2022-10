Ottobre 20, 2022

Iniziate oggi al Quirinale le consultazioni per la formazione del nuovo governo. I prima ad essere ricevuti da Sergio Mattarella sono stati il presidente del Senato, La Russa, e della Camera, Fontana. Dalle 12 comincia il giro con i partiti. Dalle 16:30 alle 19 sarà il turno di Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd. Domani mattina salirà al Colle il centrodestra, unito in una delegazione Fdi-Lega-Fi-Moderati. Possibile l’incarico domani sera.