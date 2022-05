Maggio 30, 2022

Amarezza in casa Ferrari dopo il disastro tattico avvenuto nel Gran Premio di Montecarlo e che ha fatto finire Leclerc al quarto posto. Il pilota monegasco è ancora furibondo per come è stato gestito il pt stop. Il team principal Binotto ha ammesso: “E’ evidente che è stato un errore”