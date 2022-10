Ottobre 3, 2022

A margine del panel “Verso il duemilatrenta: a che punto è la transizione ecologica?”, svoltosi nell’ambito della 10°edizione del Salone della CSR, l’iniziativa dedicata ai temi della responsabilità sociale d’impresa e dell’innovazione sociale ospitata dall’Università Luigi Bocconi di Milano, Gianluca Gramegna, Head of ESG di ERG, ha presentato gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda.