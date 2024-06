Grandi eventi, Ass. Onorato: “Attrazione per turisti con grandi ritorni economici”

27 Giugno 2024

“I grandi eventi per Roma sono fondamentali: offrono grandissime ricadute economiche. Basta pensare agli arrivi turistici e a tutti i servizi correlati. Quindi oltre il turismo monumentale, archeologico, architettonico, si sono unite milioni di persone. Sono qui per la stagione concertistica dei grandi eventi sportivi. È un dato impressionante, la permanenza media è passata da quel mitologico dato 2,3 giorni, tanto stavano i turisti a Roma, ad oggi a 4,1 giorni. ” Ha dichiarato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato a margine dell’evento ‘Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese” in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma.