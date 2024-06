Grandi eventi, Quintieri (ICS): “Sono fattore attrazione turismo internazionale”

27 Giugno 2024

“I grandi eventi sportivi come le Olimpiadi che stiamo per organizzare sempre più si caratterizzano come un fattore di attrazione del turismo internazionale. Il problema è che per fare grandi eventi servono grandi e moderne infrastrutture. L’Istituto del Credito Sportivo ha tra i suoi compiti quello di sostenere le infrastrutture sportive, il che vuol dire non solo sostenere le piccole associazioni, i comuni e quant’altro, ma anche finanziare o cofinanziare e progettare nuovi stadi o ammodernare quelle esistenti.” Ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo a margine dell’evento ‘Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese” in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma.