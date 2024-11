Grandone: “Oggi c’è molto bisogno di sviluppare il territorio e le strutture che servono alla presa in carico dei nostri pazienti”

8 Novembre 2024

“Dialogando con i pazienti siamo in grado di intercettarne i bisogni, per quanto riguarda l’aspetto trombotico, emorragico e sociale. La commissione CEET (Commissione esperto in emostasi e trombosi), ha il ruolo di promuovere e coordinare tutte le attività in cui SISET si impegna per ottenere il riconoscimento della figura dell’esperto in emostasi e trombosi” così Elvira Grandone, Associata di Ginecologia dell’Università di Foggia, intervenuta al XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) a Roma.