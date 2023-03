Marzo 9, 2023

Milioni di bambini potrebbero dover affrontare una fame devastante se l’iniziativa per il grano del Mar Nero, un accordo siglato dalle Nazioni Unite nel luglio 2022, non verrà rinnovato entro il 18 marzo. Lo dice Save The Children all’indomani dell’incontro tra il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e il presidente dell’Ucraina Zelensky.