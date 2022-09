Settembre 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione del Plug-MI Event, Daniele Grassi, Vice President Home Appliances, Samsung Electronics Italia, parla delle novità presentate all’urban experience milanese e, in contemporanea, ad IFA 2022, la manifestazione dedicata all’innovazione e alla tecnologia in corso a Berlino, tra queste anche la nuova versione di SmartThings.