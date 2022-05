Maggio 3, 2022

Sarebbero almeno 46 miliardi le mascherine utilizzate in Italia da inizio pandemia ad oggi, e ben 129 miliardi a livello globale quelle consumate ogni mese, ovvero 3 milioni al minuto. Questa la prima stima che arriva dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima). “Queste cifre racchiudono un impatto sociale, ambientale ed economico che si commenta da solo” afferma Alessandro Miani, presidente di Sima.