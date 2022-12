Dicembre 2, 2022

“Trecentomila tesserati al Nord contro i centomila del Sud. Mancano le infrastrutture, gli stadi e i campi

dove fare sport. Bisogna investire”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto a Roma alla IV

edizione di Sud e Futuri dal titolo Mezzogiorno Strategico, evento organizzato dalla Fondazione Magna

Grecia in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, LaC Network e ViaCondotti21-LaCapitale.