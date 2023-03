Marzo 16, 2023

Trasporti paralizzati oggi in Grecia per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle principali sigle sindacali per protestare contro le carenze di sicurezza della rete ferroviaria che, insieme all’errore umano, hanno causato il recente disastro in cui hanno perso la vita 57 persone. Ci sono stati anche incidenti tra manifestanti e polizia in Piazza Syntagma nel centro di Atene al termine del comizio.