Grendele (Carrefour): “Dati patrimonio per innovazione”

Dicembre 6, 2023

“I dati ci hanno permesso di aprire alle start-up, come ‘Digitiamo’ premiata oggi ad Angi”. Lo ha detto Alessandra Grendele, responsabile e-commerce, Marketing, IT e Trasformazione Digitale Carrefour Italia, rispondendo ai cronisti durante il Premio Nazionale Angi 2023 che, mercoledì 6 dicembre a Roma, ha riconosciuto le migliori iniziative degli innovatori italiani.