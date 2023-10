Ottobre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

È tornata in libertà su cauzione Greta Thunberg, fermata martedì a Londra assieme ad altre 26 persone in occasione dell’apertura di una conferenza su petrolio e gas. L’attivista per il clima, incriminata per aver violato l’ordine di non manifestare, dovrà comparire in aula il 15 novembre.