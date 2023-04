Grue: “P&G al Summit EIIS, sostenibilità come opportunità e non come costo. Aziende parte attiva”

Aprile 18, 2023

“P&G contribuirà al Summit EIIS 2023. Per fare in modo che la sostenibilità sia un’opportunità e non un costo, bisogna integrarla all’interno del modello di business dell’azienda. I consumatori si chiedono cosa c’è dietro un prodotto e vogliono vedere le azioni concrete realizzate dalle aziende. P&G ha un piano di transizione energetica con benefici anche per il territorio, inoltre sensibilizziamo ad un uso più virtuoso dei prodotti”. Lo ha dichiarato Paolo Grue, presidente e amministratore delegato di P&G, in occasione della presentazione dello European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si terrà a Roma il 21 e 22 aprile.