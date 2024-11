Gruppo Bcc Iccrea lancia la campagna sui bisogni previdenziali, assicurativi e di investimento

15 Novembre 2024

Bisogni previdenziali, assicurativi e di investimento sono al centro della campagna lanciata dal Gruppo Bcc Iccrea che si articola attorno al pay off ‘Scegli in filiale il piano che fa per te’. La campagna è incentrata sul servizio di consulenza evoluta e accessibile delle banche aderenti al Gruppo Bcc Iccrea, che si pongono come punto di riferimento per soddisfare le necessità di pianificazione finanziaria, previdenziale e assicurativa delle persone, per proteggere i loro risparmi e dare valore al loro patrimonio e rispondere a tutti i bisogni di investimento attraverso soluzioni personalizzate individuali.