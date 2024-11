Gruppo Bracco, Loizzo: “Inaugurazione Hexagon è grande giorno per l’Italia”

6 Novembre 2024

“Oggi è grande giorno per l’Italia. L’inaugurazione di Hexagon, questo nuovo stabilimento dedicato alla tecnologia delle microbolle, ci fa pensare che la ricerca in Italia è molto avanzata ed è strettamente legata all’attività di gruppi che nascono come realtà familiari e crescono fino a diventare grandi Gruppi operanti a livello mondiale.”. Sono le parole della capogruppo Commissione salute della Camera dei Deputati, Simona Loizzo, in occasione della giornata inaugurale di Hexagon, il secondo building di Plan les Ouates, a Ginevra, di Gruppo Bracco, leader nella diagnostica per immagini. Realizzato con un investimento di oltre 80 milioni di euro, Hexagon permetterà di triplicare la produzione dell’innovativo mezzo di contrasto per ecografia ad ultrasuoni basato sulle microbolle.