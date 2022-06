Gruppo CAP, 127 mln investiti per lo sviluppo sostenibile del territorio

Giugno 8, 2022

Il 2021 è stato per Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, un anno molto positivo: il bilancio è infatti stato il migliore degli ultimi 5 anni e gli investimenti per lo sviluppo sostenibile del territorio ammontano a ben 127 milioni di euro. In occasione della presentazione dei dati economici alla stampa, sono intervenuti Alessandro Russo, Presidente e Amministratore delegato, Michele Falcone, Direttore sviluppo strategico e Andrea Lanuzza, Direttore generale.