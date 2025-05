Gruppo Cap, Santagostino: “Nel 2024 fatturato a 500 mln e Ebitda a 160 mln”

30 Maggio 2025

“Il 2024 è andato molto bene in termini di risultati, sia per quanto riguarda il fatturato complessivo, che supera i 500 milioni di euro, sia per gli utili e per l’Ebitda, che è arrivato quest’anno a 160 milioni di euro. Siamo contenti di questi risultati, che denotano il grande impegno e la grande attenzione che Gruppo Cap sta mettendo in questi anni nella gestione del servizio idrico, ma anche in termini di economia circolare e di sostenibilità, che ci sta portando a fare investimenti importanti anche nel settore dei rifiuti e dell’energia”. Lo ha detto Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap, alla presentazione dei dati di bilancio 2024, a Milano.