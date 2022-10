Ottobre 20, 2022

L’azienda, tra i principali produttori al mondo di macchine professionali per caffè espresso, fu fondata nel 1912 rimanendo sempre legata alla famiglia Cimbali. Per l’occasione riapre il museo Mumac, la più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine professionali per il caffè espresso.